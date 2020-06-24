中華民國科技管理學會成立30週年，舉行常務理監事暨理事長之改選，由工研院羅達賢特聘專家再次連任為第十六屆理事長，並決議於12月11日回到創立學會的發源地交通大學擴大舉行慶祝30週年大會及學術研討會等活動。

科技管理學會自成立以來，積極推動科技管理之學術研究與實務活動，現有會員超過1,500人，每年輪流於全國各大專院校選定科技管理相關重要議題邀請國內外專家學者於年會中舉辦「科技管理論文研討會」，約500人與會，百篇論文發表，是全國科技管理界的盛會。另設置「科技管理獎」及「院士」榮譽獎項，以表揚對科技管理有傑出貢獻或優異績效之個人或企業團隊，並於每季發行「科技管理學刊」及設立「科技管理博碩士EMBA論文獎」等，積極促進產官學研之交流。

羅達賢為交通大學為第一屆科技管理博士，歷任工研院歷任企劃處長、院長辦公室主任及產業學院執行長等重要職務，並擔任中華民國科技管理學會秘書長23年及第十五屆理事長。為國立交通大學傑出校友、科技管理學會院士及2017年中華民國第11屆國家卓越成就獎得主，產學研經歷相當豐富， 羅達賢表示，科技管理學會30年來，在大家支持下已與各界共同在科技管理領域創造成功的成長曲線，促進台灣科技產業的蓬勃發展。本屆改選理監事，除了台、清、交及政大等學界教授與幾位上市櫃董事長及總經理之產業界代表外，增加了台電總經理鍾炳利、台糖董事長陳昭義、工研院董事長李世光及副院長彭裕民等國營事業及研究機構加入，為一個產學研交流的平台。

展望未來，為因應各界需求及多媒體世代的發展，學會將再思考未來的定位方向，並運用網站建構數位平台，提供新的社會趨勢和思維，讓更多人參與。也將強化科技管理學刊，與時俱進融入新議題舉辦特刊，讓學者們交流與互動。期望學會未來能持續提升台灣科技管理領域相關能力。也期盼國內產官學研各界踴躍參與學會活動，共同為提升台灣產業競爭優勢貢獻心力。

第十六屆理監事當選名單:理事長羅達賢;常務理事:李世光、劉維琪、胡秋江、陳振遠、林博文、袁建中；理事: 鍾炳利、陳昭義、洪世章、陳鴻基、吳豐祥、溫肇東、吳憲忠、鄭敦仁、林以山、王可言、林志明、陸大榮、洪志洋、方世杰；常務理監事:吳思華；監事:李鍾熙、彭裕民、魏哲和、張元杰、黃英忠、曾芳美。另聘任元智大學EMBA謝志宏執行長為秘書長。

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