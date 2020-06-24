威力彩已連38摃，連摃期數為第三屆以來第4高，台灣彩券預估，若未來一期銷售2.65億元，端午節（6/25）開獎時，頭獎累積金額預估為上看10億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第10高。

另端午加碼，大樂透加開之100組100萬獎項，根據統計，百組百萬元獎，目前尚有48組100萬獎項未開出，將於次期（26日）繼續加開。

(工商 )