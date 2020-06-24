板信商銀舉行股東常會，會中通過財報及盈餘分派案，將分派普通股股票股利6.4億元、每股配發0.44元，該行去年稅後盈餘8.91億元，年增高達127％，每股盈餘（EPS）0.62元，創近五年來新高。

板信商銀董事長劉炳輝表示，該行資產品質與資本水準，過去一年已見改善，信用評等展望於獲中華信評公司調升為「正向」。今年以來獲利表現穩定，截至5月止自結稅前盈餘為4.41億元，較去年同期成長36％，預計全年盈餘也可較去年成長。

劉炳輝指出，今年受新冠肺炎疫情影響，在面臨低成長、低收益與高波動環境下，將積極配合政府都更危老政策，鞏固本行核心業務，持續進行資產負債結構調整、加強中小企業放款、拓展外匯業務、引進多元化金融商品，並積極提升財務操作績效、加強徵審及貸後管理能力、完善資訊基礎建設，提升整體營運效能，達成全年盈餘目標。

(工商 )