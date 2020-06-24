樂天桃猿（Rakuten Monkeys）本周在桃園主場與富邦悍將2連戰，首場土投林樺慶對羅力，慘遭4比11落敗。第2戰樂天仍推出本土投手翁瑋均先發，對決富邦洋投伍鐸。

翁瑋均本季3勝3敗、自責分率8.35，初登板就是對富邦悍將，7局失1分優質先發奪勝，有好的開始。不過接下來表現並不穩定，先是3.1局狂失8分（7分責失）吞敗，接著又以6.2局失3分、5局失4分奪下2連勝。短暫1場中繼1.2局、失3分後，回歸先發的兩戰失分也都偏多，分別是4.2局失5分、4局失9分（7分責失），吞下2連敗，自責分率也一路上升超過8。

如果只看對戰成績，本季翁瑋均對富邦悍將1先發、1後援，奪下1勝，共投8.2局被擊出7支安打，包含胡金龍、范國宸各1發全壘打，投出6次保送、7次奪三振，自責分率4.15。

伍鐸今年2勝4敗、自責分率7.09，他在2015-18年連4季自責分率都是3字頭，去年球季開始不理想，本季也尚未恢復過去的身手。5、6月間的4場先發看似有回穩跡象，共投23.2局失13分（12分責失），其中兩場優質先發。不過最近一次登板對中信兄弟，投6局又慘遭狙擊，狂失11分（7分責失），自責分率大幅上升。

本季伍鐸對樂天桃猿4場都是先發，吞下1敗，共投18.2局被擊出31支安打偏多，四壞球、保送各僅2次，另外投出9次三振，對戰自責分率7.71。

此外，伍鐸近兩年挨轟頻率過高，上個球季113.1局被擊出22支全壘打，今年47局已被擊出15轟；包括桃猿打了6轟，其中林立、郭嚴文各2轟，成晉、陳晨威各1轟。

(中時 )