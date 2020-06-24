東吳大學學生甘芳瑜參與教育部青年署「推動青年從事海外長期志工計畫」，前往印尼泗水飛象三語小學從事華語文教學的服務，不但讓自身演講、朗讀專長得以發揮，也提高當地學童學習華語文的興趣。

印尼泗水的華人不少，但許多孩子雖生在華人家庭，卻不精熟華語。為了提高學童的學習動機，甘芳瑜以話劇演戲的方式，讓學生從趣味互動中體會學習華語的快樂。此外在學生們排練時，甘芳瑜也會個別針對他們不懂的台詞一一解釋，讓他們將語言融入生活對話中，使學習和生活做巧妙的結合。

在服務期間，甘芳瑜每天細心地追蹤學生的學習情況，她回憶有個男同學因為覺得自己的華語比別人差，不敢說出口，而且不太喜歡演戲，她發現這名學生雖然口說能力不是那麼好，但聽力能力卻是班上數一數二的好。

因此甘芳瑜告訴這個學生，演戲並不是只要會說就好，也要聽得懂對方說的話，並回應適當的情緒，才能夠演出一場完美的戲劇，在她的鼓勵之下，學生克服了恐懼，願意嘗試開口說中文，也對自己的表演更有信心。

學校校長表示，校內華語教師的流動率高，甘芳瑜此次的教學服務適時補足了學校不足師資的境況；且她所設計的活潑課程，也提高了學生學習華語的意願，讓他們明白華語文不僅僅只是一門學科，更是在生活中搭起人與人之間交流互動的橋樑。

教育部青年署歡迎更多充滿熱情的青年朋友一起加入海外志工行列，更多詳細訊息，可上教育部青年發展署網站(https：／／goo.gl／v1jfhH)或青年海外和平工作團網站(https：／／yopc.yda.gov.tw)查詢。

(中時 )