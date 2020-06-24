因應大陸推出「港版國安法」造成香港變局，陸委會對此成立「台港服務交流辦公室」，提供港人服務與照顧，台北市長柯文哲為了不讓中央專美於前，近日也籌備成立北市的「港澳專案辦公室」。柯24日表示，他務實做事，不會騙選票、打嘴炮，會提供港人必要的協助。

柯說，他的施政風格一向很務實，香港的問題從去年鬧到現在，他態度從頭到尾都一致，要提供港人必要的協助，包括就學、就業、投資等，他也認為香港很多人想移民，想到其他地方投資，北市若不做好準備，就會全跑去新加坡。

「不要打嘴炮！」柯說，副市長蔡炳坤擔任召集人來組織專案小組，針對港人來台的就學、就業、定居、置產、投資等，會有跨局處的會議，並會準備單一窗口及回饋信箱的網站來因應，在政治上要務實做事，他不會騙選票。

至於監委提名人賴振昌遭爆北投住處違建多，柯說，他只負責拆違建，不負責提名，這問題去問小英。

(中時 )