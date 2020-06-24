經痛是許多女性的惡夢，嚴重可能得臥床休息，中醫師王咨翔分享，女上班族受經痛所苦，痛到不能走路，且狀況越來越嚴重，除熱敷外，醫師建議，也可以調整生活習慣，規律運動、用溫熱水泡腳，並多吃溫、熱性的食材，來舒緩疼痛。。

王咨翔分享，近日有位30多歲的女患者來求診，每次生理經開始的前三天，都會痛到無法行走，且近期狀況越來越嚴重。經詢問後得知，患者是名上班族，平時需久坐，又整天都待在冷氣房，每天到下午還會喝飲料，平日缺乏運動。

王咨翔表示，生理期的經痛，其實是女性的子宮內膜剝落時，為了讓經血排出體外，身體會分泌前列腺素刺激子宮收縮，而當收縮的比較劇烈時，也就會造成經痛。

王咨翔指出，李小姐是典型的虛寒體質，平日又長時間待在冷氣房、久坐缺乏運動，導致她下半身血夜循環不良，氣血阻滯不通，加重子宮虛寒，在這樣的情況下，又喜歡喝冰水、冰飲料，就如同雪上加霜，當然會加重經痛的狀況。

王咨翔表示，針對這樣的狀況，可以用暖暖包、熱毛巾熱敷氣海穴、關元穴30分鐘，也可飲用熱的桂圓紅棗茶，另外透過調整生活習慣，像是，規律運動、以溫熱水泡腳30分鐘，吃溫性、熱性的食材等，來幫助舒緩、改善經痛狀況，但若症狀嚴重，建議還是要盡快就醫。

【本文獲王咨翔醫師授權】

(中時電子報)