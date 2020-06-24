鄭姓男子腳踝有刺青圖案，警方依特徵逮人。(警方提供／林欣儀台中傳真)

太歲頭上動土！台中市鄭姓男子因日前吸毒遭警方逮捕，懷恨在心，23日晚間竟持裝滿汽油的桶子到烏日警分局前，在空地縱火後逃逸，所幸值班員警機警發現，未釀成遭害，警方循特徵追人，今天清晨逮獲鄭男，依違反公共危險罪嫌法辦。

這起火警發生在23日晚間9點多，警方調閱監視器發現，24歲鄭男騎機車到分局前，將事先裝了汽油的蒸餾水塑膠瓶拿到分局右側的空地上，將汽油倒在機車停車上，接著拿打火機點燃後又騎機車逃逸。

正在分局內的值班員警聽到「轟」的聲響，接著看見火光，立即拿起滅火器衝出門撲滅火勢。警方表示，透過監視器發現鄭男機車的車牌被刻意遮住，且縱火者頭戴鴨舌帽、穿短衣短褲，腳踝處還有刺青圖案，立即依特徵持續追查。

警方強調，經追查該部逃逸機車，發現其一路沿烏日中山路行駛至王田，之後才洩露真實車牌，即到鄭男家中逮人，經比對其留在縱火現場的汽油塑膠瓶上指紋確認為同一人。

鄭男坦承犯案，有毒品、毀損前科的他表示，2個月前因吸毒遭烏日警方逮捕，之後就遭勒戒，因近來屢屢接獲法院相關通知書，深感不滿，又自覺「為什麼只抓我、不抓別人」，才會懷恨縱火報復。

(中時 )