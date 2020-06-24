台北花園酒店新創餐飲品牌「花園 thai thai」正式開幕，並分階段推出多項優惠活動，如拍照打卡享有任選套餐買一送一、下載天成飯店集團旗下瑞穗天合國際觀光酒店APP加入會員點套餐加贈生吐司兌換，而響應政府振興三倍券政策，持振興三倍券1,000元可折抵餐廳消費1,500元。台北花園酒店希望在疫後帶起台北西區周邊飲食風潮，預估可帶來1-2成業績。

台北花園大酒店為台北西區優質商務觀光飯店，為提供饕客品味異國風味新選擇，斥資百萬打造『花園 thai thai』，將泰式料理注入烘焙元素，結合傳統與創新，提供多元跨界料理，翻玩經典泰饌及玩味生吐司，帶來視覺與味覺的雙重盛宴。

「花園 thai thai」三重優惠活動括：

1.「FB、IG拍照按讚打卡上傳享精選套餐買一送一」7/1日起型7/3日，凡於活動期間內，於將台北花園大酒店花園 thai thai網美牆按讚並拍照打卡上傳，並於社群媒體Facebook粉絲專頁或Instagram中貼文，分享並設公開，結帳時出示頁面，即可獲得任選一套餐享有買一套送一套優惠。

2.「晚餐限定優惠再加碼」7/1日起7/14日凡於活動期間內，於晚間時段(18:00~23:00)消費滿1000元可折抵1,500元消費。

3.「下載瑞穗天合會員APP 並加入會員，點咖哩送生吐司」7/4日至7/14日期間下載瑞穗天合國際觀光酒店APP，專屬會員好康大放送。凡於活動期間內，下載瑞穗天合國際觀光酒店APP即加入會員，凡點咖哩套餐，即享有生吐司兌換券一張。

(工商 )