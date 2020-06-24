時代力量民調記者會資料照 (時力提供)

時力黨主席徐永明等人今日召開記者會公布最新政情民調並表示，關於總統及閣揆滿意度，蔡英文總統滿意度為61.4％，蘇貞昌院長為58.3％，較前次調查相較，分別下滑6.6％及6.7％。執政黨力推的振興3倍券以及陳時中參選市長等都未獲社會肯定。

今日與會者，包括趨勢民調總經理吳世昌、時力副秘書長高鈺婷、時力智庫執行長李兆立等人。而本次民調時間為6月17日至19日，委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾所做調查。

根據民調顯示，有關國會表現，依政黨排名為民進黨27.3％、時力26.9％、國民黨19.1％、民眾黨13.8％、基進黨11.4％，而堅持公平正義及查弊打貪調查，依序為民進黨21.4％、時力20.4％，國民黨13.8％，民眾黨9.9％及台灣基進6.6％。

有關民眾領取振興3倍券方式，分別為郵局購買34.6％、超商預購29.8％及信用卡10.7％。有42.7％的民眾不會增加消費，會增加3千元以下消費者有25.2％，增加3千至6千元消費的民眾有9％，乘數效果並未如執政黨所宣稱的那麼樂觀。

高鈺婷表示，無論是消費券和囤房稅，政府所拿出來的算式和數據，都被學者專家和台灣民眾打臉，無形之中，這些都會削弱防疫期間台灣人對政府建立的信任。

此外，有關衛福部「自付差額醫材設上限」的爭議，50.8％的民眾認同應暫緩實施，完善溝通後再來推動。針對就醫超過平均次數的人，來調高部分負擔，以減少不必要的醫療資源浪費，也得58.0％的民眾支持。

另外，衛福部長陳時中的民調滿意度至今仍有89.4％，但對於投入下屆6都市長選舉看法，僅有45.7％的民眾表示會支持，不支持者達41.4％。

(中時 )