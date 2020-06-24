7月15日即將進駐台南市安平區東興洋行前水域的安平虎鯨Orca抵台了！可愛萌樣優游在安平水域的安平虎鯨Orca，即日起將先於億載金城進行14天戴口罩「隔離檢疫」，想搶先一窺Orca戴口罩卡哇伊萌樣的民眾，接下來2周千萬不要放棄在億載金城草地上看到海上霸主虎鯨的難得機會！

為了歡迎這位遠道而來的嬌客，台南市長黃偉哲今晚將親自接待，舉行來台見面記者會。黃偉哲說，造型可愛又富親和力的安平虎鯨Orca，長20公尺、高10公尺，是全球最大虎鯨裝置藝術。活跳跳萌翻的Orca接下來將戴著世界最大的鯨魚口罩，在億載金城的重砲保護下，進行14天的「隔離檢疫」，期滿後，預計7月11日號召台南鄉親伴隨下，護送安平虎鯨Orca翩然游進安平水景公園，15日將舉辦繽紛絢麗出場秀，正式迎賓。

黃偉哲說，安平虎鯨Orca來到台南有乖乖戴口罩，所以在Orca抵臺進行檢疫期間，將特別開放大朋友、小朋友與Orca近距離接觸，歡迎市民朋友在端午節連假時來到億載金城和安平虎鯨Orca一起過節，讓遠離家鄉的Orca不會感到孤單寂寞，但為了你我的健康，還是提醒大家外出時記得戴口罩或保持1.5公尺安全社交距離，共創優質防疫新生活。

文化局長葉澤山說，7月11日號安平虎鯨Orca進入安平水景公園水域前，Orca將親自向安平開臺天后宮致意，感謝媽祖庇佑安平虎鯨Orca一路平安抵達台南，也祈求在活動期間，媽祖繼續保佑安平虎鯨Orca旅程順利、台灣鄉親在疫情過後，可以國泰民安、經濟繁榮。

即將於7月15日起正式開幕的安平虎鯨Orca活動展演秀，不僅整點將有精彩的燈光音樂秀，還將邀金曲天后潘越雲開唱，以爵士版「安平追想曲」揭開序幕並搭配璀璨煙火秀，而金曲獎天團董事長樂團也將在周末舉行小型演唱會，邀請全國民眾屆時一起來安平發現「鯨」喜！

(中時 )