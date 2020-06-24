明天是端午節，除了連假4天可出遊，更是招好運的最佳時刻！命理大師楊登嵙說，端午節是一年中陽氣最旺，當天中午11點至13點取午時水，藉此吸收正陽能量，就能趨吉避凶，帶來好運。尤其今年碰到疫情，眾人荷包都變薄了，靠這招簡單改運法，鹹魚翻生再好不過。不過，他提醒端午開運禁忌，當天出門避往醫院等陰氣較重的地方，免遭陰邪的穢氣。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，端午節為陽氣最旺的一天，經常感覺運勢差或時運低迷的人，可以在端午節當天早晨7點到12點之間，去曬曬太陽，順便適度運動，增加自己身上的陽氣、生氣，給自己的運勢增加一些陽剛能量。

至於「午時水」則具有不可思議的能量，端午節當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」，若能趁此吉時，將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好。

他並透露，自己多年前所接取的「午時水」，存放於陰涼之處，很神奇的是至今仍沒長青苔，若一般的水早已變質甚至長青苔。命理老師或法師畫符咒的墨水以硃砂加此「午時水」，趨吉避凶的效用會更好！

楊登嵙強調，中午11點至13點這時辰很重要，而取午時水的作用極大。趁此時刻，將門窗全部打開，讓陽光能夠照射進屋內，使陽光的陽氣，去除家裡的霉氣、穢氣，可以讓房子轉運，尤其是運勢或健康正處於非常不好的家裡。

楊登嵙提醒，用碗盛「午時水」時，取榕樹、艾草等樹葉沾「午時水」，由房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。

若用「午時水」淨身，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日亦可用此方法。

若要用「午時水」泡澡，端午節當天中午11點至13點一碗「午時水」加菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水為沒煮過的自來水或礦泉水，陽水是煮沸的熱開水），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運。

楊登嵙說，農曆五月初五禁忌去陰氣重的地方，雖然當天是一年中陽氣最旺，好兄弟及陰邪的穢氣會躲藏在陰氣較重的地方，如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場、經常出事的河邊等，因為他們都躲藏聚集在這些地方，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶「護身符」或艾草、菖蒲來避邪、保平安。

另外，也很忌諱香包丟失。端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。「端午節」當天香包絕對不能丟失，若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。

(中時電子報)