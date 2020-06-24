工研院特聘專家羅達賢連任中華民國科技管理學會理事長。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

羅浚濱／竹縣報導

中華民國科技管理學會今年成立30週年，日前舉行第16屆常務理監事暨理事長改選，工研院特聘專家羅達賢連任理事長，並決議12月11日回到創立學會的發源地交通大學，擴大舉行慶祝30週年大會及學術研討會等活動。

羅達賢是交通大學第一屆科技管理博士，歷任工研院企劃處長、院長辦公室主任及產業學院執行長等重要職務，2017年第11屆國家卓越成就獎得主，產學研經歷豐富。

羅達賢表示，科技管理學會30年來，在各界共同支持下，成功創造科技管理領域的成長曲線，促進台灣科技產業的蓬勃發展，為因應各界需求及多媒體世代的發展，學會將會運用網站建構數位平台，提供新的社會趨勢和思維，讓更多人參與。

羅達賢並表示，將強化科技管理學刊，與時俱進融入新議題舉辦特刊，讓學者們交流與互動，期望學會未來能持續提升台灣科技管理領域相關能力，更希望產官學研踴躍參與學會活動，共同為台灣產業競爭優勢貢獻心力。

中華民國科技管理學會這次改選理監事，除了台、清、交及政大等學界教授與幾位上市櫃董事長及總經理產業界代表外，增加了台電總經理鍾炳利、台糖董事長陳昭義、工研院董事長李世光及彭裕民副院長等國營事業及研究機構加入，堪稱為一個產學研交流的優質平台。

第16屆理監事當選名單為，理事長：羅達賢。常務理事：李世光、劉維琪、胡秋江、陳振遠、林博文、袁建中。理事：鍾炳利、陳昭義、洪世章、陳鴻基、吳豐祥、溫肇東、吳憲忠、鄭敦仁、林以山、王可言、林志明、陸大榮、洪志洋、方世杰。常務理監事：吳思華。監事：李鍾熙、彭裕民、魏哲和、張元杰、黃英忠、曾芳美。另聘任元智大學EMBA謝志宏執行長為秘書長。

(中時 )