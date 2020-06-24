瑞昱(2379)第二季在新冠肺炎疫情帶動下衍生的居家辦公、遠距教學，使得PC周邊與網通需求大增，對於第二季營運表現預期樂觀，展望第三季，儘管瑞昱對後續能見度依舊保守，但法人看好，在消費市場逐漸回溫下，真無線藍牙耳機(TWS)等消費性產品可望回溫，第三季營運有機會持續優於第二季，瑞昱今股價開高走高，一度大漲約4%，站上300元大關，股價最高達310元，創歷史新高。

瑞昱第二季在疫情下帶動，PC周邊與網通需求大增，可藉此抵銷TV轉弱影響，整體第二季表現可期，但第二季初因歐美疫情處於高峰，故消費性電子產品表現較弱。

展望第三季，瑞昱先前表示，在疫情尚未完全明朗化下，對於今年下半年前景較為保守，但還是看好2020年網通標案總量維持、TWS(無線藍芽耳機)下半年高單價ANC(主動降噪)機種大增。

法人則看好，第三季消費性電子市場回溫，瑞昱新款TWS也將陸續有客戶導入，由於ANC(自動降噪)將是趨勢，毛利率更勝以往，加上WiFi產品穩定出貨，因此，就全年來看，瑞昱全年毛利率的變化仍可正向看待，將維持在公司歷史區間內，法人也樂觀預估，瑞昱今年每股獲利有機會上看14元。

(時報資訊)