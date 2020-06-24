中華電(2412)全力朝多方位資通訊服務公司邁進，最新宣布，取得內政部「新一代國民身分證換發系統建置及維護案」，本案為建置數位身分識別證(簡稱New eID)管理系統、戶役政系統與自然人憑證系統功能擴充以及中央印製廠製卡中心系統介接整合等。

中華電表示，本案中華電信主標機構企業客戶分公司總經理吳麗秀表示：中華電信全力支持政府實現「智慧政府智能服務」與「永續透明治理」願景，利用PKI為基礎的安全傳輸、授權、認證及代碼化技術，自主研發符合ICAO 9303標準的ECC(Elliptic-Curve Cryptography)證件簽署與驗證功能，完備New eID製卡、認證與授權流程保護機制，建構高效能與高安全的New eID管理系統，奠定安全實名認證基礎，落實簡政便民目標。

中華電自91年起承攬自然人憑證系統，已超過兩千個應用服務使用之，子公司資拓宏宇自96年起承攬戶役政系統，此次中華電信集團打造數位轉型夥伴圈，以具備豐富且完整的「應用系統建置維護經驗」、「戶役政、憑證管理領域知識」，以及多年累積大型資訊系統建置整合經驗及專業領域知識，贏得本標案。

(時報資訊)