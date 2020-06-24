今年因新冠肺炎疫情肆虐，苗栗縣警局宣布泰安警光山莊男、女大眾（公共）浴池，自3月2日起暫停對外開放營業，隨著國內疫情趨緩，生活防疫規範解禁，昨日(23日)宣布7月1日恢復營業，欲享受「泰安第一湯」的民眾，仍需注意自主健康管理。

泰安溫泉位於山腰中，泉質屬鹼性碳酸泉，溫泉水溫約47度，PH質8，水質無色無臭，位於溫泉源頭的警光山莊擁有絕佳水質，因此擁有「泰安第一湯」之稱，相當受到警職、警眷及其他協助警政業務人員歡迎。

警光山莊在日據時代為警察休憩之場所，2008年增建完成，針對周邊美綠化、山莊內管線、大眾浴池等做大幅改善。今年因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，避免泡湯客於較小空間內近距離接觸交叉感染，宣布於3月2日起暫停開放。

隨著疫情趨緩，泰安警光山莊配合政府生活防疫解禁，自6月7日起進行活動、人流的開放，山莊內男、女大眾池自7月1日起恢復營業，縣警局提醒欲前往住宿、泡湯的旅客，記得保持安全社交距離、勤加洗手並配合警光山莊量測體溫等相關防疫措施。

(中時 )