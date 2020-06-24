有媒體報導，指揮中心已經同意開放桃機轉機，但排除大陸的航點。交通部長林佳龍上午在台東視察機車行時，被媒體問及此事，他證實，指揮中心昨天開會，同意提早辦理，25日零時後就會開始。

林佳龍說，民航局跟桃機公司已經規劃一個月了，針對所有進出動線的分流、轉機時間最長可待8小時等，在交通部提案後，指揮中心同意開放桃機轉機，有助於桃機運作的恢復，同時也讓轉機、過境旅客更方便。他強調，已經做過多次模擬跟動線演練，一定會落實防疫，同時做好服務。

(中時 )