國際旅客來台轉機解封 林佳龍證實：6／25生效 11:362020/06/24 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍。（潘千詩攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體報導，指揮中心已經同意開放桃機轉機，但排除大陸的航點。交通部長林佳龍上午在台東視察機車行時，被媒體問及此事，他證實，指揮中心昨天開會，同意提早辦理，25日零時後就會開始。 林佳龍說，民航局跟桃機公司已經規劃一個月了，針對所有進出動線的分流、轉機時間最長可待8小時等，在交通部提案後，指揮中心同意開放桃機轉機，有助於桃機運作的恢復，同時也讓轉機、過境旅客更方便。他強調，已經做過多次模擬跟動線演練，一定會落實防疫，同時做好服務。 (中時 ) #轉機 #指揮中心 #指揮 #桃機 #中心 也許您會感興趣 生活熱門新聞 中衛口罩8色一起上！博客來今上午11點開搶 - 生活 開箱萊爾富「丹寧玫瑰粉」口罩 網驚喊：更好看 - 生活 輕熟女內診下體狂流「魚腥味起司液」 醫開刀嚇傻：2邊都爛了 - 生活 親弟痛訴「這輩子不用往來」謝淑薇終於回應再爆驚人之語 - 生活 7成患者活不過2年！名嘴也因這怪病驟逝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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