為達「全國高快速鐵路網」目標，升級未來臺鐵東部、南迴鐵路，鐵道局總工程司溫代欣今（24）日表示，希望將東部鐵路系統提升至時速160公里水準，最終達到花蓮到台東僅需70分鐘，台東到高雄左營僅需90分鐘，鐵道局6月已公告2項可行性研究，力拼7月啟動，最快明年完成。

溫代欣說明，國際間在窄軌的鐵道以「快鐵（時速160公里以上）」行駛相當少見，而為了推動「全國高快速鐵路網整體規劃」，以「西部高鐵、東部快鐵」為主軸，希望臺北/高雄/臺東/花蓮間鐵路旅行時間，皆可縮短至90分鐘以內，全國鐵路網6小時串聯環島，北、中、南、東皆將成為國土核心。

溫代欣表示，因此在這樣架構下，鐵道局6月已分別公告「宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究」、「南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵可行性研究」的委託服務標案，投入2,790萬元，約一年即可提出期末報告初步成果，希望加快達成全國鐵路網6小時串聯環島的目標。

此外，鐵道局也將砸下11.28億元，推動「台鐵南迴鐵路車站風貌改造計畫」，瞄準台東縣境（大武、瀧溪、金崙、多良、太麻里、知本、康樂車站）7座車站，屏東縣境（崁頂、南州、鎮安、林邊、佳冬、東海、加祿、內獅、枋山車站）9座車站，共計16站的站房設施、周邊環境景觀等進行改善，盼提升台鐵服務水準。

(工商 )