為在後疫情時代加速振興國旅，亞太地區人氣最高、全台規模最大的「2020 ITF台北國際旅展」首次開辦的「ITF線上旅展」將於6/29日起跑，這是ITF台北國際旅展開辦至今34年來首次在實體展前舉辦線上旅展，主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭特別呼籲民眾趁此機會「到台北住飯店，體驗五星級度假」。

葉菊蘭表示，受疫情衝擊，全台操作出境遊與入境遊的旅行社，以及以國際商務客與觀光客為主要客源的台北都會區旅館飯店的經營都很艱困，因此主辦TIF的台灣觀光協會決定率先推出線上旅展，除了配合政府安心旅遊的政策，也希望藉由免費上架的平台，提供ITF參展廠商及協會會員更多銷售通路管道，並提升台北都會旅館飯店住房率。

ITF線上旅展將於端午連假過後的6月29日中午12點正式開賣，將持續到9月30日，線上旅展規劃有「台北輕奢旅」及「全台防疫行」2大專區，標榜網羅集結了台北及全台各地的旅遊產品，並以超值特惠組合上架。為加速協助台北飯店市場回溫，6月29日至7月6日並限時推出7天「台北輕奢旅」下殺優惠，號召民眾以平價享受台北都會五星級的奢華輕旅行、抑或是深入體驗台灣之美的在地觀光。

為搶救住房業績，大台北地區許多知名飯店均參與了「ITF線上旅展」，並推出下殺再下殺的優惠，如六福集團推出雙享假期2.3折，凡住六福萬怡加贈六福莊住宿券1張，神旺商務酒店雅寓客房原價9,900元，專案價2,299元起，下榻西門町德立莊飯店送鍋物雙人吃到飽，台北國賓則推出「台北國賓雙城遊」專案，住一晚即贈國賓聯合住宿券一張，下殺1.8折。

除飯店優惠住房專案，國內觀光景點、東南、雄獅、新亞、三普、阡齊等旅行社與航空公司亦在「ITF線上旅展」此一平台，設計推出各式優惠套裝組合。如立榮航空推出花蓮－台北來回機票搭配台北洛碁飯店一晚，只要1,999起。永恆旅行社「經典華國漫步SKYLINE天際線」專案，不到2,000元就能入住台北華國飯店、登上101天空步道並品嘗日本頂級和牛涮涮鍋。台北101推150元的「觀景台門票加台北雙層巴士券」若加碼到999元，除了還能升級「觀景台Skyline460漫步雲端體驗」，讓旅客盡情俯瞰大台北地區的繁華風貌。

(工商 )