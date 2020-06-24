蔡英文總統今天被問到有關釣魚台主權及駐日代表謝長廷的發言表示，行政院也已經下令，要海巡署傾所有力量確保漁民漁權與安全。

此外，總統強調，現在區域情勢確實很複雜，對於任何單邊行為造成區域不穩定，都抱持質疑的態度，也希望各方都可以停止這些單邊的行為。

總統今天在總統府受訪指出，釣魚台的事情政府們的立場一向都很堅定，也持續堅定立場，釣魚台是屬於中華民國的領土，是中華民國主權範圍所及，這是不變的立場，政府也會盡最大的力量來維護主權。

她說，但現在區域情勢確實很複雜，很多單方的行為讓區域形勢更加錯綜複雜，在這樣的情況下我們要保持冷靜，維護主權之瑜也能共同維持區域穩定與和平，因此對於任何單邊行為造成區域不穩定，都抱持質疑的態度，也希望各方都可以停止這些單邊的行為。

她表示，過去四年以來相信全國民眾都可以感受到，漁民權益的保護，政府非常盡心盡力，尤其近來因為情勢複雜，行政院也已經下令，要傾所有力量確保漁民漁權與安全。

總統說，過去幾年，在政府努力下，漁民在釣魚台海域進行漁業活動都沒有受阻，且也都相當平和，漁權也是主權的具體呈現。

(中時 )