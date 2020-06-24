高雄市長將進行補選，藍營推出的候選人李眉蓁，傳出李眉蓁父親和韓國瑜交情要好，被認為是挺韓的韓家軍，不過也傳出推薦李眉蓁的幕後推手是韓國瑜的夫人李佳芬。對此，菜農林佳新直呼，扯到遠在雲林學插花種菜的李佳芬真的有點「扯」！

高雄市長補選，國民黨派出的候選人李眉蓁，傳出李眉蓁父親和韓交情好，被認為是挺韓的韓家軍。對此，江啟臣回應，無論是市長還是總統，都代表著國民黨，國民黨員大家都是挺國民黨支持的候選人，大家要把問題聚焦在怎麼讓高雄市更好，這才是補選重點。

此外，又傳出推薦李眉蓁的幕後推手是韓國瑜的夫人李佳芬！對此，林佳新在臉書表示，李要選都是中央與地方的考量，親不親韓、要參選都獻予祝福，但都跟韓主導的暗示無關吧？他直言，扯到遠在雲林學插花種菜的李佳芬真的有點「扯」。

林佳新認為，能協助的，大家當然不吝嗇，但說到李佳芬主導，真的太看得起這個家庭主婦了。

(中時電子報)