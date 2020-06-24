以《水下三十米》勇奪金鐘獎生活風格節目主持人的大霈（李霈瑜），接受壹電視《我是救星》節目主持人陳雅琳專訪時，首度透露，這一路走來其實經常遭受製作人李景白「言語霸凌」，一直罵她：「大霈妳頭腦是空的、是零、妳沒有故事、沒有觀點、也沒有個性。」李景白甚至還嗆過大霈：「妳不可能會得金鐘！」，現在回頭看，大霈很感謝李景白的鐵血教育，才能磨亮自己的潛力，扭轉了她的人生。

剛接下節目時，大霈不懂主持技巧，總是說「好療癒、好漂亮、好可愛」，更常常邊尖叫邊介紹：「哇好多魚！哇這群魚是黃的！」讓製作人李景白氣到幾乎抓狂，大罵：「妳把觀眾當瞎子嗎？」後來，大霈把睡前讀物從散文變成台灣珊瑚礁魚類圖鑑或水下地形，慢慢建立起更有內涵的主持內容，直到2019年金鐘獎頒獎典禮上，大霈被形容是「神秘海底世界的美人魚」，拿下生活風格節目主持人獎，但其實，她在接下主持棒之前，還是個零潛水經驗的都會女孩。

有別於一般行腳節目，《水下三十米》以潛水為主題，好幾次歷經生死關頭。大霈坦言自己很會暈船，每天吐個四、五回是家常便飯，而且自己是很容易「氮醉」的體質，根本不適合潛水。她回憶起去墾丁潛沉船中正艦時，就因為「氮醉」失去意識，直到游回水下15米左右才恢復意識。還有一次在東北角海域遇到強流，整個水下攝影團隊入水點與出水點，距離已經三公里之遠，差點在海上無助漂流。

雖然常在出外景潛水時面對危險，大霈坦言曾經壓力大到想放棄，常常忍不住落淚，但大霈熱愛大海，更珍惜這樣充滿挑戰的「嗆辣工作」。回想起多年前收到《水下三十米》的試鏡通知，大霈毫不猶豫就接受挑戰，而且在試鏡最後一關介紹游泳池，說完話噗通一聲就跳進泳池，就是這個很放得開、大膽嘗試，才讓李景白印象深刻而入選的。大霈素人勇闖演藝圈的故事，將在6月28日星期天晚上八點《我是救星》節目完整呈現。

(中時 )