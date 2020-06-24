遠雄大巨蛋復工在望，卻也引發爭議譁然，民進黨北市議員簡舒培24日上廣播節目受訪指出，大巨蛋建築技術違規、光害等問題都未解決，遠雄甚至還想在屬於公家的光復南路內線車道上，設置停車場出入口，此舉分明是圖利，只要市府發建照給遠雄，她就會採取正式提告。

「分明是北市府與遠雄套好的劇本演出！」簡舒培指出，大巨蛋2月初在做環差審查時，就被點出光害及周邊交通干擾等問題，環評委員認為遠雄的資料不夠詳細，要求再審，豈料3月25日再度開審查會議時，竟是讓遠雄可在1個月內補齊資料，環評會就予以通過，然而早在前一天、3月24日，網路上就有消息說，遠雄已知審查將通過，下半年可望拿到建照。

簡舒培說，光復南路原本車流量就高，常常從早塞到晚，遠雄卻還想在光復南路內線車道上設停車場出入口，那只會更容易塞車，另外連光害的問題也尚未解決。

「市長柯文哲跟5年前講得話完全不一樣！」簡痛批，柯說發建照後，再跟遠雄議約權利金，但重點是建照若都發了，遠雄才懶得再議約，柯的話令人無奈，這分明有圖利之嫌，若真的發建照，她會正式提告。

(中時 )