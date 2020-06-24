工研院院長劉文雄（右三）指工研院團隊攜業者打造台製醫療級呼吸器原型機，向世界證明台灣有高階醫材製造能力。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院只花17天，就打造出國內首台醫療級呼吸器。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

羅浚濱／竹縣報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，工研院有鑑於國外呼吸器需求量較以往增加5到10倍，在經濟部登高一呼下攜手產業合作，在17天內就完成台灣首台醫療級呼吸器原型機，並已順利運轉，成功化科技力為防疫力，提升台灣產業爭取布局高階醫材的機會。

工研院院長劉文雄指出，這台呼吸器原型機從硬體到軟體，是工研院匯集機械、機電、顯示面板、醫學、電子材料、光學與資通訊等7大領域人才，日夜投入心力打造而成，將開源資料變成實際產品，向全世界證明台灣有高階醫材製造能力。

工研院生醫所總監林溢泓表示，這群工程師團隊平均年齡40歲，為讓呼吸器不只有形體，還能發揮正常功能，尋找高達500多個零組件，找不到就用3D列印找廠商輸出，短短17天成功打造出全台第一台國產醫療級呼吸器原型機。

工研院生醫所組長李國俊則說，團隊成員開發這台呼吸器原型機，歷經軟體、機械元件及電子元件3大關鍵步驟，更重要的是將呼吸器的關鍵零組件國產化，並通過軟硬體測試與最後確校驗證，才算大功告成。

工研院希望在第一號原型機的基礎下，與國內各產業界合作，讓更多業者加入生產，將原型機量產為實際產品，提升台灣產業爭取布局高階醫材的機會，更可展現台灣以科技研發與全球防疫併肩作戰的決心。

(中時 )