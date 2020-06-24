新北市長侯友宜指出，新北振興168方案，是增加民眾消費信心，協助商家行銷，全力把三倍券留在新北。（葉德正攝）

振興券將在7月15日上路，新北市議會民進黨團今總質詢，比較新北與北市、桃園的優惠，直指新北「輸很大」，擔心振興券都會流往其他縣市。市長侯友宜強調，不是花大錢就有效，要放長線釣大魚，不是一下撒大把米卻釣些小魚，新北振興168方案，是增加民眾消費信心，協助商家行銷，全力把三倍券留在新北。

今總質詢由民進黨團議員張志豪、何博文、廖宜琨、李坤城、鄭宇恩與彭佳芸聯合總質詢，要求市府加碼振興照顧新北民眾。

張志豪指出，市府提出168方案，很多都是讓店家攤商自己給予優惠根本是殺雞取卵，對比隔壁北市投入6億預算，在敬老卡加碼，今天又宣布加碼高中生1000元，桃園更是推出總體規畫，連高雄都有5000萬預算辦抽獎，真的差很多。

彭佳芸也說，民眾就是哪裡優惠多去哪裡，北市除回饋1000元，還有新樂園、動物園等各項加碼優惠，家長看到這些，當然想去北市；桃園也推出1萬份電子振興券，還有400元夜市券，人流都會被吸引走。

鄭宇恩則指出，新北推出168方案，但民眾根本霧煞煞，看不出那些亮點，又或民眾該怎麼花這3000振興券，桃園透過組織戰，完整規畫民眾一日遊程，新北的又在哪裡？

廖宜琨則說，市府提供給議員的振興方案，連工業區立體化、招商一條龍都納入，看不出任何新意。

李坤城則說，三倍券經過計算，桃園最後有1.67倍的價值，新北換算下來只有1.22倍，連抽獎都比別人小氣，市長說要一波一波慢慢來，但沒有搶下第一波，就已失先機。

何博文則說，政策要做實的，希望市府能夠朝加碼方向推出振興政策，經發局等單位也不要造假數據，把最多的三倍券留在新北市，才是真正負責任的百里諸侯。

侯友宜說，看到桃園、台北不斷加碼方式帶動更多人在地消費，他認為北北基桃要一起看，新北透過行銷，加上好山好水，相信人潮都會到新北來。

侯友宜認為，振興經濟不一定要花大錢，如何把全國民眾都吸引過來，包括跟所有旅宿業共同行銷，推出逢8打8折的優惠，雖沒用高額補助費，但方案都能有效吸引民眾。

侯友宜說，目前暑假訂房率還沒滿額，代表民眾出遊還有疑慮，市府透過OK旅館，加上市長帶頭到各商圈消費，創造薄利多銷信心經濟，比綁一堆1000元長輩也不用會還簡單清楚，市府也會在30日將所有168消費方案統合完畢，完整公布給民眾按圖索驥。

(中時 )