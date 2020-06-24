北市環保局與衛生局24日宣布，自7月1日起西門捷運廣場（西門站1號及6號出口周邊）將畫設為禁菸區，凡違規吸菸者依法將處2000元至1萬元，亂丟菸蒂者依法將處1200元至6000元，提醒癮君子注意，勿以身試法，以免受罰。

環保局指出，信義區香堤廣場自2016年10月公告為北市首座禁菸商圈後，今年選定西門捷運廣場畫設為禁菸區，2021年更將規畫將台北車站周邊及行旅廣場畫設為禁菸區，逐步推動戶外廣場禁菸政策。衛生局指出，5月15日已公告，西門捷運廣場自7月1日起畫設為禁菸區，並委任環保局進行該區域違規吸菸行為稽查取締。

環保局表示，自7月份起針對違規吸菸將先予以勸導，自8月1日起對禁菸範圍內違規吸菸行為直接取締告發，凡違規吸菸者將依據菸害防制法處2000元至10,000元罰鍰；同時提醒勿亂丟煙蒂，違者將依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。

環保局表示，西門捷運廣場為人潮出入重要樞紐，常見民眾於此等人、聊天時有吸菸行為，造成公共場所二手菸飄散影響他人健康，亂丟煙蒂也對環境造成危害，禁菸宣導期間，將派人力於禁菸區內舉牌，進行走動式宣導、勸導工作，並派員加強環境清潔維護。

此外，環保局也說，同步宣導騎樓店面業者負起清除煙蒂、垃圾責任，輔導商圈內店家自主維護管理周邊環境，並視需求於其店前騎樓或人行道設置熄菸設施。

(中時 )