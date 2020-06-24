「小胖老師」袁惟仁2018年10月，驚爆在上海錄影撞頭，不但陷入昏迷還發現有腫瘤，所幸手術後清醒，隨後返台繼續復健治療，而今天是他的52歲生日，然袁惟仁與前妻、一雙兒女仍失聯，家人只能隔空祝壽，兒子袁義在社群貼出的長文，更是看得人心酸不捨。

陸元琪今在臉書po文，表示每年的這一天，還是會想祝袁惟仁生日快樂，今年更是希望他快快康復，因為「你的孩子們很想念你」，而實際上，他的一雙兒女已許久沒跟爸爸見面，兒子袁義也在臉書po出長文，坦言這已是第5年「在彼此的生日無法見面」，他只能送出訊息，盼聊天室另一頭父親一切都好，「今年我要成年了，我生日那天一定會喝掛，那天你會不會在門口接我回家呢？」。

袁義多年來一邊兼顧學業、一邊堅持攝影，但這不單純是追夢，而是爸爸袁惟仁曾要他別放棄夢想，袁義吐露只有自己知道他的努力與經歷「只是我為了想證明給你看，只是我為了想引起你的注意」，袁義表示曾經幻想未來仍拿著相機做舞台幕後工作人員，「這時身為製作人的你，從我後方把我抱住說：『能和你一起工作真的很幸福』」。

袁義說，在他幻想的這一天實現以前，他會把日子過得更好，要爸爸放心，「我會繼續活在偶爾想起你還是會心酸的日子，我只是想在你的日子讓你知道我不會再像往常寫長篇文章想念你」，而未來，他將會更認真地為了爸爸、為了身邊的人活著。

(中時電子報)