美國德州急速惡化的新冠肺炎疫情周二再創悲慘的新里程碑，其單日新增確診病例首度突破5000人，住院數已再創新高紀錄，使位於休士頓、美國最大的兒童醫院Texas Children's Hospital已開始收治成人病患。

上周末德州的單日新增確診病例才剛首度突破4000人，到了周二該州單日新增確診數已經超過5400人。雖然德州篩檢了更多人，但陽性確診率仍逼近10%，創下4月中旬仍實施居家避疫令以來的新高記錄。

共和黨籍州長艾博特（Greg Abbott）強調，大眾已理解這場挑戰的艱鉅性，並自德州5月解封以來首次授權各市郡可立即對大型聚會採取較嚴格的限制措施。此舉反映該州長現在認為疫情發展轉趨緊急，此前他主張德州升高的確診數引發擔憂，但還不到拉警報的時候。此外，艾博特表示，再度關閉經濟將是萬不得已的最後一個手段。

美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）周二在華府接受國會質詢時表示，對德州與正試圖遏阻新增病例飆升的其他州而言，未來幾周將是關鍵期。

(時報資訊)