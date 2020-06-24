長榮(2603)今天召開股東常會，董事長張正鏞認為，上半年雖然有疫情影響，但第2季中旬以來，海運市況表現不錯，長榮目前6到8月營運狀況樂觀，下半年貨運量有機會與去年同期持平。

張正鏞指出，今年2到5月各國鎖國期間，各航線貨量約減少10％～20％左右，但隨著各國陸續解封，遞延需求發酵，東西向航線兩大市場及亞洲近洋航線的貨量從6月起已經顯著回升。

張正鏞表示，雖然到第3季海運市場都還是樂觀，但是市場仍擔心第二波疫情擴散，導致失業率提升，讓消費力下降，未來對貨物需求強度將是市場復甦的重要觀察指標，這也將是航運業第4季貨載表現優劣與否的關鍵因素。

今年受到新冠肺炎影響，布蘭特原油價格重挫，同一時間低硫燃油的價格由每噸495美元下跌至305美元，跌幅達38％。整體而言，航商的燃油成本較去年同期大幅減少，抵銷新冠肺炎對航運市場的負面衝擊。

長榮船舶安裝脫硫設備的比率接近4成，若依新冠肺炎爆發前高、低硫油價差維持在200～300美元左右，脫硫設備可望產生顯著的成本效益。

疫情爆發後航商大規模減班，降低對低硫油的需求，原本因應IMO 2020限硫令而增產的低硫油庫存短期間增加等因素，造成高、低硫油價差縮小的情況。展望未來，待疫情穩定，國際貿易量回升，對低硫油的需求將明顯增加，進而帶動高、低硫油價差回歸合理水準，安裝脫硫設備的船舶將逐漸回復預期效益。

在船員部分，張正鏞表示，長榮只要有返台船舶，台籍船員替換不受影響，只有數名台籍及少數外籍船員在船超過一年，占公司船員總數比例極小，隨著各地逐漸開放，滯船船員將優先替換。

目前船隊仍維持靠港期間船員不上岸，船員眷屬暫停登輪探望，各船實施標準防疫措施。疫情爆發前，長榮船隊原本就配備足夠的口罩、酒精，自疫情爆發以來，船隊並無任何船員確診。

長榮今天也完成董事改選，選出5席董事、3席獨立董事，董事當選人分別為：繪(股)公司代表人張正鏞、戴錦銓，張國華，巴拿馬商長榮國際有限公司代表人柯麗卿、謝惠全，長榮鋼鐵代表人吳光輝，獨立董事游芳來、黎昌州及張家琦。

(時報資訊)