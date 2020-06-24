中華車（2204）今日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮強調公司現金流及財務健全，未來將努力創造更好的佳績。中華車今年將積極布局內外銷市場，在大陸市場也將持續穩健。

裕隆在去年底大舉認虧後、擺脫財務包袱，今年首季轉盈；中華車今年首季同步轉虧為盈，加上減資提升每股獲利，單季每股賺逾1元。

裕隆集團中華汽車在解除分攤集團損失的壓力後，今年首季轉盈，加上去年10月大幅減資六成，因此首季稅後淨利雖年減近兩成，但EPS達1.12元，較去年第一季的0.56元倍增。

中華汽車今日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮致詞表示，中華汽車去年表現穩健，營業淨利比前年成長。雖受到認列轉投資事業一次性資產減損影響，去年呈現稅後虧損，但公司現金流及財務健全，未來產品開發依照計畫推進，不會對公司營運造成影響，請股東們放心。

展望今年，雖有新冠肺炎疫情，中華車將積極布局內外銷市場、強化產品競爭力。特別是綠能方面，將推出中華菱利電動五人客車，持續豐富電動機車產品線，並廣建超級快充站，提供更好的客戶服務。

大陸市場方面，受到法規變動、肺炎疫情的影響，經營環境雖然更加嚴峻，但在福建奔馳及東南汽車兩大事業的整體布局下，預計今年中華車的大陸事業綜合起來可以持續穩健前行。

中華車去年合併營收320.68億元，合併營業淨利18.2億元，本業仍有獲利，但因業外影響，全年營運轉虧，合併稅後淨損23.08億元，每股淨損2.38元。24日股東會通過承認去年財報，並決議不配發股利。

(時報資訊)