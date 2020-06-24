新冠肺炎疫情趨緩，且政府力推振興券，遠百(2903)董事長徐旭東看好振興券可望刺激消費，他表示，只要沒有第二波疫情，樂觀看待下半年營運，遠百總經理徐雪芳則言，下半年努力補回上半年業績。

遠百今(24)日舉行股東會，會後徐旭東及徐雪芳接受媒體採訪，遠百年中慶即將開跑，且政府振興券即將上路，徐旭東認為只要1000元就能花3000元，商機力道很大，大家都會喜歡，像他個人就很喜歡，而遠百年中慶第二階段也將針對振興券規劃不同的商品活動，希望搶搭振興券商機，補回上半年落後的業績。

遠東百貨持續多角化的零售布局，開發新市場，滿足顧客全方位的零售需求，繼遠百信義A13開幕後，遠百繼續前進竹北展店，竹北新世紀購物中心已於109年3月上梁，預計明年開幕後，將成為新竹縣第一座大型購物中心；旗下愛買量販店、city’super亦將分別於台中、竹北開幕新據點，遠百零售體系加碼投資台灣，全台再展3店。

在兩岸布局上，除針對既有店調整營運策略以符合在地消費客群的需求外，也陸續在重點城市與新興商圈評估適合的投資據點以及併購標的，持續擴大零售版圖與規模。

面對數位化的Z世代年輕族群，遠百推動數位轉型，發展「數位營運、數位體驗、數位管理」三大方向，成為數位零售百貨的領先者。新開幕的遠百信義A13善用數位科技，讓消費者從進店、購物、離店，都能享受科技帶來的購物方便性與客製化服務。遠百也透過顧客關係管理(CRM)系統，結合大數據分析，進行精準行銷，目前APP會員人數已較去年成長2倍，消費金額更成長3倍，未來將擴大募集會員，針對會員提供專屬的優惠與服務。

此外，遠百管理部門持續推動E化，建置65套系統，打造行動辦公室(EIP)，降低固定成本，提高員工生產力。未來，遠百將以「持續展店、強化體驗、創新管理、善用科技、發展網購」為五大主要成長動能，持續為股東創造最大的利益。

(時報資訊)