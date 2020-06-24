中租-KY（5871）在台積極拓展太陽能產業，2018年推出的「全民電廠」平台17日推出的嘉義中埔014號電廠，648片太陽能板在2天內完銷，截至目前為止已完售14案、集資金額達1.5億元，太陽能板銷售片數達8729片。

中租旗下中租迪和總經理侯明欽表示，中租已擁有近2000座太陽能電廠，總裝置容量達560MW，位居產業龍頭。未來將持續區域性擴張，並推動多元化建置方案，積極朝持有2億瓦（GW）電廠容量、電廠資產規模達1000億元目標邁進。

中租近年來逐步由融資進入電廠投資，建構完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈。2012年透過收購新日光旗下子公司永唐，進入太陽能電廠融資業務，2014年開始向中小企業客戶租借農舍、廠房屋頂投資太陽能電廠，2015年成立中租能源開發公司。

中租2018年3月推出「全民電廠」平台，邀請大眾參與太陽能發電，20年預估內部報酬率（IRR）達4.25％，今年再提供二手交易功能的「全民電廠二手市集公布欄」，增加太陽能板流動性，促使有閒置資金的會員更有意願購買。

展望後市，侯明欽表示，未來將透過自建或策略合作，持續進行區域性擴張，除了中南部地區外，亦將擴大至北部、東部與離島等地。同時亦推出多元化建置方案，從發展成熟的屋頂型案場，跨足大小型地面永唐、中租能源以及中租電力科技型與水面型案場。

中租控股目前有永唐、中租能源開發、中租電力科技等3家子公司，負責經營太陽能相關業務，均隸屬中租迪和旗下。據中租財報揭露，3家公司2019年稅後淨利分別達1623萬元、5.47億元、597萬元，合計貢獻5.69億元獲利。

(時報資訊)