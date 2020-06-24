美股昨日齊揚，那斯達克在站穩萬點和蘋果發表會餘威之下，那指昨日續漲，以及南北韓暫緩緊張關係的消息，成為今日韓股科技股推力。

周三南韓KOSPI指數高開14點，至午間漲35點或+1.6%，為2166點。半導體類股和週期性類股上揚。然外資上午站在賣方，淨賣205億韓元。

據北韓官媒KCNA週三報導，北韓已決定暫緩針對南韓的軍事行動計畫，帶給韓股早盤和平橄欖枝。

美股昨日上揚主要為市場仍抱持經濟復甦希望。上午韓股主要大型股皆上漲，受那指續漲激勵，三星電子大漲3.5%，暫報53200韓元，SK海力士漲2.7%，暫報86500韓元。

疫苗開發或檢測藥物仍為新冠流行下的關注焦點，集團旗下生物製藥公司三星生物邏輯漲1.75，賽特瑞恩(Celltrion)漲0.9%。

韓元上午較前一交易日上漲4.1韓元，1204.7韓元兌一美元。

流動性較高的三年期國債收益率上升0.3個基點，來到0.825%，十年期收益率則下降到1.355%。

(時報資訊)