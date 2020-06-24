統一(1216)日前公告買進土地將設物流園區，董事長羅智先說，集團內除了有五大物流之外，各單位還有各自的小物流，東一塊、西一塊，也各自獨立招聘人員，所以想把集團內的物流做一個整合，而一個智慧物流投資金額龐大，沒有自已土地的話很難做到，因此在台南找到一個很大的土地把集團內的物流進行整合。他說，物流園區2~3年就可以看到，光是台南的土地就花了18億元，整體北中南物流投資規模初估達百億元，未來會先以集團使用為思考，必要的話也許可以開放社會來使用。

對於政府發放振興券，羅智先說，這是一個很有趣的題目，「總而言之消費者是不會吃虧的」！這是對全國的大考試並非是僅對某一個行業，流出去和加進來的比例到底怎麼分配、最後到底獲得多少動能，現在還無法看清。

今年初新冠肺炎疫情影響，羅智先說，因疫情無法出門，部分計劃有點延遲，整個亞洲都中斷了，暫停營業中，目前是先以書面進行中，併購這件事就停頓了，總不能隔空談，需要到當地去看去了解。現在還是假設一定的時間內疫情會得到有效的解決，只是要需要等待時間，但若是時間不斷的拉長，就要再另外進行思考要用什麼樣的方式因應。

疫情造成什麼影響，羅智先說，真的看不出來，現在發生這麼大的事情看到的好像沒那麼大的影響，但社會受到很大傷害，要怎麼講述這件是很難判定。大陸區後市的情形怎樣，沒人敢講，他說，若疫情沒再復發我們沒悲觀理由，若疫情再爆發就沒有樂觀的理由，過一天算一天，因為疫情的原因泡麵賣翻是一陣及時雨，但飲料方面現在大陸還有很多廠商還在賣第一季的貨，統一相對受影響較小，但別人傾銷的話也是會受影響的。

(時報資訊)