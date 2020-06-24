以生機綠建築在中部占有指標地位的陸府建設，從建築硬體延伸到生活全方位規畫，樹立出獨特的隱富美學。（盧金足攝）

台中市11期崇德商圈發展成為北台中生活消費核心，加上洲際棒球場運動園區、重量級百貨商場等規畫，近年來房價大躍進。（盧金足攝）

74號快速道路交通方便，交通到那裡，繁榮就到那裡。（盧金足攝）

豪宅品牌建商搶進，凸顯區域核心所在的11期增值發展性。（盧金足攝）

台中市府開闢交通四通八達，區域內的經濟體與未來前景雙倍加乘。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市11期崇德商圈發展成為北台中生活消費核心，加上74號道路交通動線，及洲際棒球場運動園區、重量級百貨商場等規畫，近年來房價大躍進，生活機能佳的11期登上台中市新豪宅熱區，強調生機綠建築的新建案「陸府森山」，不只公設有生機廚房，還首次在頂樓設置「星空森林Sky Villa」，吸引很多醫生、自營商與高端科技主管人員購屋，綠意健康養生宅的特色，成為熱銷賣點。

以生機綠建築在中部占有指標地位的陸府建設，從建築硬體延伸到生活全方位規畫，樹立出獨特的隱富美學，已成為高端購屋客心儀的新生活方式，繼單元二之後，今年第二季在北屯11期推出的新案「陸府森山」，正式將崇德生活圈推向豪宅新聚落。

陸府建設行銷總監洪郁萱表示，「陸府森山」建案，獲陸府品牌與地段加持，未來性非常看好，每戶興建宜居建築的綠化雙陽台，「建物外觀還有很漂亮的水景瀑布的燈光」，展現四季風情。

「基地位置佳，加上建築規畫，造就了這個案子的銷售速度」，洪郁萱說，特別設計綠廊道，配置藝術品，除了社區藝術品，還有行動美術館的藝術品，與生活、藝術美學結合一起，亮點還包括在頂樓打造一座「星空森林Sky Villa」，每個案子都會給客戶驚喜。

陸府將交誼會館與空中花園連結，規畫出未來住戶舉辦活動時所需要的場域、情境，有花園用餐區、室內用餐區、視聽KTV空間等，並將室內與室外融合運用於日常生活中，未來可舉辦花園餐宴等活動。

陸府建設表示，「陸府森山」客群年輕化，尤其獲很多醫生青睞，除了醫生以外，還有自營商，及高端的科技業主管，住在有綠意還能為生活減輕的環境，有的客戶第一次來賞屋就直接決定購屋。

此外，為管理店面的營運業別，陸府建設針對店面規畫「只租不賣」，確實控制業別，對樓上住戶的生活品質加分，也展現建商的大器，永續的服務讓住戶更安心。

陸府建設今年創立滿三十周年，在台中市北崇德、南公益雙商圈核心推出新案，其中位在北屯11期崇德生活圈的「陸府森山」，為11期的首座宜居建築住宅，戶戶規畫植樹大陽台，也是該區域內少有的換屋型產品。

11期崇德商圈進駐很多名店，「陸府森山」基地位在山西中街與山西南一街口，為11期崇德生活圈最核心精華，且位處繁華地段的靜巷之內，環境、交通、建設願景緊密連結，坐擁大型公園綠地休憩空間、中小學名校，鄰近未來的北屯國民運動中心，加上崇德商圈的消費機能齊備，是優質自住型買家首選區域。

陸府建設深耕區域內隱富靜居的環境，打造陸府綠意人文建築，獨具特色的生態隱富聚落，帶動「陸府生機大樓」在市場上擁有極高評價，「陸府森山」為陸府建設在北屯的首發大樓作品，成為新一代換屋族群欲尋找擁有綠意生活、人文質感兼備大樓產品的指標建案。

(中時 )