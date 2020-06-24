21歲大陸女星楊超越因參加選秀節目《創造101》走紅，以第3名之姿出道後，加入11人的限定女團「火箭少女101」，並在微博上擁有超過1380萬粉絲追隨，屢屢出現都成為話題焦點。昨日（6/23）是該團體的畢業典禮，在典禮中楊超越竟崩潰大哭，更表示：「我真是幹啥啥不行，跟老闆吵架第一名！」

楊超越甜美的長相和搞怪個性超圈粉，但她的歌唱及舞蹈實力卻總是慢一拍，引起不少網友批評，認為她不夠格加入該團，對於這些質疑，她一大台就卸下偶像包袱爆哭，承認自己不夠聰明，但希望自己可以成為榜樣，更樂觀的說：「不要放棄平庸和笨的自己，說不定老天就是喜歡你，他就是讓很多人喜歡你，你就配擁有這些愛。」

火箭少女解散！楊超越爆哭吐心聲「我幹啥都不行」（圖／摘自微博@娱八卦男神）

楊超越在現場不顧形象的張嘴大哭，甚至連話都說不清楚，真實反應讓粉絲們直呼：「為什麼爆哭還這樣美」、「願意永遠愛你」、「妹妹真的太好笑」、「孩子哭得太慘了」等。而楊超越的脫稿發言也意外讓隊友們從傷感裡走出來，讓在場人全都笑了。 ​

火箭少女解散！楊超越爆哭吐心聲「我幹啥都不行」（圖／摘自微博@娱八卦男神）

楊超越的脫稿發言也意外讓隊友們從傷感裡走出來，讓在場人全都笑了。​（圖／摘自微博@娱八卦男神）

火箭少女解散！楊超越爆哭吐心聲「我幹啥都不行」（圖／摘自微博@火箭少女101）

(中時電子報)