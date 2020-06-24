時力黨主席徐永明等人今日召開記者會公布最新政情民調並表示，有關居住正義問題，對政府處理房價議題上，民眾不滿意度高達66.4％，並有65.1％的民眾認為，提高囤房稅將有助改善囤房問題。另外，近期的監察院人事案也未獲社會認同。
今日與會者，包括趨勢民調總經理吳世昌、時力副秘書長高鈺婷、時力智庫執行長李兆立等人。而本次民調時間為6月17日至19日，委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾所做調查。
上月內政部次長花敬群宣稱囤房稅無效，且內政部也發出新聞稿表示，台灣囤房狀況不明顯，但內政部針對囤房稅的說法，只有19.0％的民眾認同。不少網友也狂酸民進黨「選前高喊居住正義，選後改口自己努力」。
高鈺婷表示，有關囤房稅問題，政府所拿出來的算式和數據，都被學者專家和台灣民眾打臉，無形之中，這些都會削弱防疫期間台灣人對政府建立的信任。
另外有關監察院、考試院人事案提名，認為監察院長被提名人陳菊可以發揮徹查弊案的職權有33.7％，認為無法發揮的民眾有52.4％。
(中時 )
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