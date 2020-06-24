監察院人事提名引發爭議，重創蔡政府威信，被質疑「小圈圈」及提名前台東縣長黃健庭是成為陳菊的擋箭牌；蔡英文總統今天在總統府受訪指出，「菊姐的任命，不是任何人的擋箭牌」；「她是自己的經歷跟資歷都足以勝任監察院長職務」。

她強調，「這次的監委提名最後當然由我拍案決定，所以我負所有責任」，這段時間的說法臆測，都不需要。

至於廢除考試院及監察院，總統說，這是民進黨長期以來的主張，但需要修憲，因此各黨派要共同支持才有修憲的可能，「近來聽說在野黨也有意提出來我們非常歡迎」，也希望提出具體的想法一起來討論，對於修憲過程中，廢考監的議題上，能否有共識需凝聚社會的支持，進行修憲。

對於前台東縣長黃健庭埋怨提名他的人沒有捍衛他的清白，有心人士利用他；總統說，這項人事是很多不同的傳聞與說法，但她說這畢竟就是她最後拍案，她要負這個責任，也責無旁貸，或許有些不周全的地方會持續檢討改進。

她指出，至於陳菊的任命，不是任何人的擋箭牌，「她是自己的經歷跟資歷都足以勝任監察院長職務」，長期以來對進步價值的支持與貢獻是有目共睹的，陳菊也親身經歷過威權時代受過壓迫，但即便再大的壓力、失去自由，都不改對人權的堅持與投入。

總統表示，陳菊從政以後中央與地方政績都很好，行政經歷更是難能可貴，因此各方面考慮來說，「我們覺得她是適當的人選」。

總統今天被問到，監委名單及在野黨認為名單大部分背景都是綠營的「報恩名單」等問題指出，「既然是我提名我當然負起所有責任，我們也會持續檢討」。

她說，這張名單不能說因為裡面有國民黨屬性的被提名人不多，所以就說綠油油，事實上這當名單的色彩還蠻豐富的；在考慮人選的時候希望它是多元的組合，不同專業背景不同人生歷練，都共同有普世價值的尊重，這些都是提名過程中考慮的。

她指出，無論是歷練或是對人權或普世價值的實踐，或者生涯中的重要歷程，在公務機關或者民間所做的很多事情累積的歷練，都是這次提名中考慮的。

她說，當然非常希望透過這次監委提名來體現超越黨派共同守護國家利益的價值，這個目標也會繼續來努力。

(中時 )