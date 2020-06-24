現代夫妻不少人有不孕的困擾，而向醫院求助做試管嬰兒或人工受孕，才能如願喜獲麟兒。大陸江蘇省1名女子小琴（化名）與丈夫到醫院做試管嬰兒培育4個胚胎，不料在過程中丈夫不幸意外身亡；小琴為了延續下一代到醫院繼續做胚胎移植手術，沒想到被醫院以手術雙方都必須簽字為由拒絕，讓她無奈向法院提告。

據《舜報》報導，小琴與丈夫2人婚後幸福，但始終沒有孩子，她從朋友那得知江蘇省的無錫醫院有試管嬰兒手術，而朋友做了此手術成功有了孩子，因此夫妻倆到醫院看診，並在醫師建議下決定做手術。2016年8月夫妻簽署相關協議後，院方幫他們進行胚胎移植手術但並未成功，2人決定等小琴調養好身體在繼續到醫院治療。

2017年5月小琴與丈夫再次到醫院做試管嬰兒，醫院在他們身上取得卵子及精子成功培育4個胚胎。夫妻向醫院要求採用低溫保存技術保存胚胎，並簽署了《胚胎冷凍、解凍及移植知情同意書》，2人申明在醫院接受體外受精。2019年7月小琴丈夫在事故意外中身亡，小琴為了延續丈夫血脈，她在家人的支持下，決定去醫院繼續完成胚胎移植手術卻遭院方拒絕，因此向法院提告。

小琴透露當時醫院說缺少丈夫的簽字，「難道我要讓屍體回來簽字嗎？現在這種情況，並不是我們故意的。」她難過表示現在還有胚胎，這是丈夫留給她的紀念，只想擁有自己與丈夫的共同孩子。小琴受訪時透露，公婆曾有2個孩子先後夭折，丈夫就是他們的希望，而現在丈夫走了，醫院裡的胚胎變成了公婆最後的希望，因此盼望社會和法律可以給予他們支持。

小琴夫妻與院方簽屬《胚胎冷凍、解凍及移植知情同意書》記載，胚胎首次費用僅含3個月的胚胎保存期限，而夫妻倆在保存期間2年以來未繳交過費用，視為放棄胚胎；而小琴現為單身婦女，根據《人類輔助生殖技術規範》保護後代原則，不能替單身婦女進行生殖手術。近日無錫法院進行了一審判決，醫院應該繼續履行原先協議為小琴進行胚胎移植手術。

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(中時電子報)