停工5年的台北大巨蛋22日建照變更簽准，最快8月可復工，北市議員林亮君踢爆，遠雄半年前即違法在大巨蛋商場棟裝設吸音棉，但北市府今年1到5月稽查16次都沒發現，質疑市府放水，北市建管處表示，會依《建築法》要求遠雄拆除吸音棉，並移送法辦。

北市議員林亮君、簡舒培、苗博雅今天上午舉辦記者會，質疑大巨蛋公安疑慮為解決，市府卻放水簽准建照變更，要求市府懸崖勒馬，停發大巨蛋建照。

林亮君指出，遠雄日前才被媒體揭露違法偷裝大巨蛋座椅，日前她到大巨蛋商場棟現勘，赫見機房中竟安裝不在14項消防維護計畫工項中的吸音棉，詢問工地人員，得知竟是半年前就已偷偷裝設，建管處卻人員對此卻一無所知。

「砂鍋大的違規去了16次什麼都沒看到！」苗博雅質疑，今年1到5月建管處到大巨蛋16次聯合稽查，稽查結果都沒有發現問題，根本是虛應故事、集體包庇，如同過往對錢櫃一樣末梢神經集體麻痺，完全失效；她也質疑，遠雄明目張膽多次違規，媒體爆料、議員追查曝光，可能只是冰山一角，北市府一旦發給遠雄建照，未來制約遠雄的籌碼只剩使用執照。

建管處回應，大巨蛋停工中違法復工，將依《建築法》第93條，要求遠雄拆除吸音棉並移送法辦，後續也會加強查察。

(中時 )