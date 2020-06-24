交通部長林佳龍今日仍在台東視察觀光及交通建設。林佳龍強調，交通部超前部署推動精緻旅遊，也親自踩線確認行程都有好的品質；希望利用4年時間，挑出100個經典小鎮，作為深度優質旅遊目的地，其中台東目前已有4個鄉鎮入選。

即使受疫情影響，觀光產業仍看好台東的旅遊前景，畢竟從端午連假指標型旅館住宿率平均7成以上，可看到後續發展力道。為使國人能安心、安全體驗台東的好山好水、好風情，林佳龍部長、立委劉櫂豪、台東縣副縣長王志輝及交通部觀光局長張錫聰24日一同視察台東交通及觀光建設，帶頭拚觀光。

觀光局表示，觀光局自2015年起補助台東縣府建設各觀光景點及行銷費至今，共核定2億1140萬元，從海灣旅遊年推動綠島跳島行、到深入小鎮漫遊感受成功、池上、關山及長濱的小鎮特色，同時也透過台灣好行完備旅遊交通，讓旅行台東更便利。

林佳龍說，2019年從300多個小鎮精挑細選30個經典小鎮，台東2個鄉鎮成功、池上脫穎而出，今年續推30個，選出長濱跟關山，希望滾動式以四年時間選出100個經典小鎮，作為未來深度旅遊的目的地。

林佳龍也預告，接下來4年的主題旅遊年依序為，2021年自行車旅遊年、2022年鐵道觀光旅遊年、2023年跳島旅遊年、2024年博物館旅遊年。

觀光局也趁勢推出一連串活動，尤其8月4日成功鎮推出東海岸大地藝術節，開放在地藝術家工作室及創藝市集，讓遊客體驗當地人文藝術特色，草地音樂會則提供更多藝術工作者展演機會，透過表演者與遊客的互動，讓藝術傳遞零距離。都歷遊客中心台灣小鎮漫遊攝影展，讓您一次看見台灣小鎮之美。

林佳龍也說，國旅的質量很重要，透過深度旅遊才能真正提高產值跟品質，是觀光局的重要政策，因此啟動精緻旅遊，親自踩線，搭配青年創業，像DTTA怎麼玩，推出8條路線，親自走一下才有信心，所有政府部門及企業的員工旅遊都將導入國旅，觀光局將協助媒合旅行社，提供國人深度的體驗。接著推動目的地旅遊，促成區域觀光聯盟，由地方組成食宿遊購行，確實抓住日韓港澳星的自由行背包客。

端午連假將屆，台鐵局已加開列車及加掛車廂，滿足返鄉及旅遊的交通需求，觀光局也於6月25日至9月30日同步推出持電子票證搭乘台灣好行享半價，以及沿線配合商家同步優惠的好康措施，台灣觀巴「台東玉長公路南環線」及「縱谷龍田單車」一日遊。其中，台灣觀巴半日遊、一日遊自7月1日起有安心旅遊2人同行一人免費優惠活動，希望大家呼朋引伴揪，體驗台東美麗景致、離島風情。

(中時 )