台灣人愛喝手搖飲，為了養生，許多人都改喝「無糖」，但為何體重仍節節高升？其實背後藏有許多陷阱，若天天喝高熱量飲料，可能一個月就可以胖2公斤！除了變胖，恐增加罹患慢性疾病的風險。

《早安健康》報導，飲料的熱量主要來自於基底及配料，就算是無糖，加了珍珠、布丁等配料，熱量同樣會隨之上升，珍珠奶茶加糖之後，熱量更是從100多卡爆增到500多卡。

此外，很多人認為喝完飲料有活動，自然會消耗熱量，但其實飲料所含的熱量，很容易就超過我們的每日運動量。例如1杯巧克力冰沙約500卡，要跑步將近1小時，或騎腳踏車2個多小時，才有辦法消耗掉。

習慣每天喝珍珠奶茶、巧克力冰沙等這類高熱量飲料的人，只要每天喝1杯，體重可能兩個月就胖1公斤以上，尤其含糖的高熱量飲料，甚至一個月可以讓你胖2公斤！上班族大多每天久坐，即便有運動習慣，也不見得可以完全消耗掉喝下去的熱量，使得體重在無形中快速增加。

(中時電子報)