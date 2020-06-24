華為位於上海南京東路全球最大的旗艦店24日開業。這是華為繼深圳萬象天地門市後的第二家直營店，也是目前該集團面積最大的門市。

旗艦店坐落在上海知名步行街、南京東路233號的南京大樓，店面面積超過1,500坪，分有二層，一樓是產品體驗區，二樓為全場景智慧生活體驗區。店內有手機、平板、電腦、可穿戴智慧設備等500多種電子產品出售，還特設智慧家居等區域，同時配備了200多名體驗顧問（即導購員），提供近10種語言服務。

南京大樓落成至今已接近百年，2015年上海市政府宣布該大樓為當地第五批優秀歷史建築，而華為旗艦店於外觀設計方面最大程度地保留了其原始風格。

在華為之前，該址的租客是美國時裝零售商Forever 21。有晶片行業律師稱，美國當局的指引不嚴謹，對於晶片交易領域的定義不明確，企業向華為出售晶片仍然存在規範以外的漏洞。

(工商 )