桂盟（5306）今日股東常會通過每股配發4.5元現金股利案，同時全面改選董事，由吳盈進續任董事長。吳盈進表示，隨著疫情趨緩、各國陸續解封回歸原有生活型態，自行車產業成為後疫情時期受惠族群，預估熱度將持續到明年，自行車熱銷也將會成為疫情後的新常態，對桂盟未來的發展抱持樂觀的態度。

桂盟集團去年營運成績亮眼，合併營收達52.4億元、創下歷史新高；稅後淨利10億元、創歷史次高。吳盈進表示，自2018年起，受全球貿易保護主義興起，桂盟以全球在地化因應大環境的變化，強化集團在中國大陸、台灣、東協與歐美各地產銷機能協作，帶動桂盟營運向上。

吳盈進進一步表示，今年第一季，全球受到新冠肺炎疫情衝擊，桂盟營運成果難免受到影響。不過，隨著疫情趨緩、各國陸續解封回歸原有生活型態，在維持社交距離的最高防疫原則下，自行車順勢成為交通、運動、休閒等各面向中最佳解決方案，自行車產業面對消費市場快速復甦，是後疫情時期受惠的族群。

吳盈進說，目前整個自行車產業，無論上、下游各廠商都盡全力來滿足市場需求，同時在歐、美補修市場，各國政府以補貼更換零件或是改善基礎設施，鼓勵民眾多使用自行車做為出行或運動工具，補修市場需求也是趨勢向上。預期上述有利因素將持續到明年，自行車熱銷將會成為疫情後的新常態。

桂盟今年前五月營收達19.7億元，年減幅度隨著營運轉佳而持續減少中。桂盟在業績好轉加持下，近期股價最高飆上156.5元的波段新高；今日股價維持小紅盤。

(工商 )