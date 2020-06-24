台灣經濟研究院今（24）日公布的最新廠商景氣調查，在服務業方面，5月服務業營業氣候測驗點不僅大幅反彈，而且是連續第二個月呈現上揚態勢。台經院景氣預測中心副主任邱達生指出，主因就是台灣防疫作的好，解封後也讓民眾放心，政府的振興消費效果正在發酵，餐飲、住宿業等都反映生意不錯，今年台灣GDP年增率應可以保有1％以上，內需市場會發揮帶動的功能。

台經院2020年5月服務業營業氣候測驗點為89.68點，較上月修正後之82.81點增加6.87點，為連續二個月上揚態勢。

台經院指出，本次調查服務業廠商的結果，對當（5）月景氣看好比例較高者為餐旅業與保險業，在未來半年看法的部分，證券業、保險業與運輸倉儲業，對於未來半年景氣看好的比例也較高。

邱達生指出，餐飲業受惠於國內防疫得宜，連續多日零確診案例，令民眾外出用餐和旅遊意願逐步回升，加上勞動連假及母親節聚餐效應，有助於拉抬國內餐飲業者銷售業績表現，5月餐飲業營業額年增率從4月衰退22.77％大幅縮小為衰退8.67％，累計1-5月餐飲業營業額較上年同期衰退9.95％。

台經院進一步分析，近期的內需消費，隨著國內疫情趨緩，百貨商場人潮及業績逐步增溫，不過受到出入境人數急凍影響，整體消費力道仍尚未完全恢復，5月百貨公司營業額較2019年同月相比衰退6.34％，雖然已連續四個月呈現衰退，然衰退幅度已明顯縮小，而量販店因疫情而使得民生物資需求大增，5月營收成長14.23％，綜合商品零售業營業額年減1.94％，累計今年1-5月零售業營業額較上年同期相比衰退 3.59％。

同樣是內需產出的營造業，台經院營建業2020年5月營業氣候測驗點為94.26點，較4月之84.27點上揚9.99點，結束先前連續四個月下跌的態勢。台經院研究員劉佩真指出，這個月呈現大幅上揚，營造業看未來景氣好轉，不動產業亦趨於樂觀。

劉佩真分析，營造業2020年5月景氣呈現小幅成長，主要是廠商負責公部門之工案量增加並配合各機關要求積極投入，超前部署作為使得新增招標需求持續增溫；展望未來，受惠於營造廠商對於參與公共建設的意願逐步升高，加上我國防疫成效卓越而得以逐步鬆綁相關管制措施，對於各地區人力調度相對有利，應可減緩先前延遲開工的影響，故未來半年營造業景氣將可溫和成長。

不動產業方面，她進一步分析，5月國內六都建物買賣移轉件數月增率為-2.2％，反映3、4月疫情處於高峰，相對影響相關經濟數據及民眾購屋信心所致，到了5月，房市成交量月減率已明顯較4月縮減，主要是房市鋼性需求一直存在。

及至目前，劉佩真表示，隨著國內對於疫情相關管制逐步解封，投資置產及剛性遞延性買盤將可望逐步釋出，其中以產品別來說，首購、換屋族群需求穩定，高階產品交易量也將有明顯回籠。

(工商 )