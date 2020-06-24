宏碁(2353)明年又有小金雞要上興櫃。宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠今表示，宏碁轉投資的海柏特公司規畫明年在台灣IPO，該公司目前全球有1400個服務據點，2019年成立就已經獲利，今年是第2年，上半年海柏特業績是3倍的年成長。

公司的營運聚焦不同品牌產品售後服務和維修，業務服務對象包括PC手機、家電、無人機等，客戶有日韓等知名品牌。該公司資本額約1.6億元，明年公發上興櫃是預訂的時程。

侯知遠今天也表示，宏碁亞太區營收第2季營收回溫，年增可望持平，宏碁在越南、菲律賓和印尼等地都拿下了WFH/LFH（居家工作／學習）的超大型訂單，目前專案已經在進行中。

侯知遠說，今年疫情以來宏碁在亞太區掌握了三項重點：一、宅經濟的商機，居家工作／學習，越南，菲律賓和印尼等有超大型的方案在進行中；二、線上電競，和Acer estore；三、新事業的拓展如海柏特和空氣解決方案等公司。

宏碁為鼓勵內部創業、擴大智慧空氣品質解決方案業務，分割智慧空氣品質解決方案相關事業，轉至既存子公司AGI，並暫定更名為宏碁智新，分割基準日暫訂為7月7日，未來也不排除上市櫃。

侯知遠表示，亞太區目前以印尼和印度的能見度較低，去年印度占亞太區營收比約16%，印尼占亞太區約9%。

(時報資訊)