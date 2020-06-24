桃園市「楊梅故事園區」6月25至28日端午節連假舉行「歡慶端午試營運」活動，分送客家粿粽予民眾共享。（桃園市文化局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市「楊梅故事園區」6月25至28日端午節連假舉行「歡慶端午試營運」活動，分送客家粿粽予民眾共享，並安排25至26日香包手作課程，亦將於28日舉辦「植物染之美—天然色再利用」展覽開幕茶會，4天連假更有美食快閃店提供輕食飲品。歡迎市民前往園區共襄盛舉，歡度端午佳節。

「楊梅故事園區」前身為「楊梅國中校長宿舍」，於2015年登錄為歷史建築，2017年開始修復活化工程，由客家委員會支持補助加上本市配合款，修復經費約為4900萬元，修復定位在彰顯客家教育家張芳杰校長及楊梅在地客家鄉親辦學的人文精神。園區修復後保存2棟建築，A棟定位為楊梅客廳，委託社團法人桃園市社會教育協進會經營管理，連結在地社群定期辦理展覽、講座與課程；B棟標租予好食多廚坊，經營在地健康食材餐飲，提供簡易餐食消費空間，未來也將結合桃園市立圖書館紅梅分館，成為楊梅藝文平台，豐富在地文化。

「楊梅故事園區」即日起試營運開放參觀，預定今年10月配合楊梅國中建校紀念日正式開園。現為歡慶端午佳節，將於6月25日至28日，提供客家粿粽100顆，並於每天早上10時30分發放號碼牌、11時開始發放；6月25至26日上午10時及下午2時安排手作香包活動共四場；6月28日上午10時舉辦展覽「植物染之美—天然色再利用」開幕茶會。歡迎市民端午佳節闔家前來走訪園區，欣賞展覽、體驗親子手作，共享人文歷史之美。詳情可上楊梅故事園區粉專查詢。

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