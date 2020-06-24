「台灣傑出女科學家獎」迄今已連續舉辦13年，享有「女性諾貝爾獎」美名。今年度得獎結果近日揭曉，最高榮譽「傑出獎」由中央研究院分子生物研究所特聘研究員林淑端獲得，對生物科技與物種遺傳深感興趣的她，不只致力推廣台灣科學在國際能見度，更以創新基礎研究，開發RNA藥物，為我國病毒防治提供重要應用基礎。

「台灣傑出女科學家獎」於2007年由台灣萊雅推動，並聯合吳健雄學術基金會共同發起設置，今年邁入第13屆，創下歷年報名件數最多、參選人數最高之盛況。

而在今年獲獎成果方面，今年最高榮譽「傑出獎」由中研院分子生物研究所特聘研究員林淑端獲得。為獎勵優秀年輕女科學家而設立的「新秀獎」，則頒發給中研院生物化學研究所助研究員林曉青，以及清華大學生物醫學工程研究所副教授陳韻晶。鼓勵年輕博士班學生具科學潛力的「孟粹珠獎學金」，則頒發給陽明大學分子醫學博士學位學程博士班三年級學生羅芊卉。

林淑端幼年家中經濟狀況不佳，求學階段仰賴師長協助，後來投入教學研究工作，也同樣作育英才，在中研院國際事務處任職時，推動國際交流，招募國際研究生來台，實驗室培養的博士後研究員更分布美國、西班牙、印度、新加坡等地；此外，更以創新基礎研究，開發細菌RNA衰變的分子機制藥物，如同今年新冠病毒出現多樣突變，林博士的RNA研究，也為台灣在病毒防治上提供了重要的應用基礎。

出身宜蘭田野的林曉青，就讀台大藥學系博士班期間，對酶的催化能力著迷，逐漸研究範圍由天然物化學擴展到天然物生物合成，並有多項突破性發現，研究成果多次獲刊國際知名期刊，也獲得美國生藥學會與日本化學會頒發獎項。

陳韻晶則在2013年取得美國北卡大學教堂山分校分子藥劑所博士學位回台後，在清華大學生物醫學工程研究所成立標靶藥物實驗室，主要研究方向為開發抗癌藥物及免疫療法，研究成果多次刊登國際知名頂尖期刊。

羅芊卉則是在校成績優異，從台北醫學大學醫技系拿到學士學位，進入陽明大學生化與分生所拿到碩士學位，碩士論文更獲首獎。而她的研究經驗，在就讀博士班三年級時，已有1篇第一作者文章發表在以嚴謹著稱的《Journal of Cell Biology》期刊，分析細胞主纖毛(primary cilia)的形成。

(旺報 )