知本溼地光電案爭議，卡大地布部落認為台東市公所召集的諮商同意投票有諸多瑕疵，經濟部卻仍核發籌設許可，侵害部落意願與自主性，故向台北高等行政法院聲請停止執行。部落領袖林茂盛今率族人北上開庭、召開記者會，捍衛部落主權。

知本溼地是卡大地布部落的傳統領域，祖先早在17世紀就生活於此，台東縣政府1985年選定此地開發「知本綜合遊樂區」，預計興建「台灣迪士尼樂園」，卻因土地、財務糾紛陷入纏訟，遲遲沒有下文。

2016年底，縣府改變計畫要興建棒壘球場，2017年又為了因應中央推行的綠能政策，打算發展太陽能專區，2019年6月1日舉辦諮商同意會議投票，卡大地布部落以187票贊成、173票反對通過。盛力能源股份有限公司得標後，今年2月向經濟部申請籌設許可獲准，接續申請用地變更和施工許可。

林茂盛表示，諮商同意程序是一場不公平的會議，部落已提「決議無效」訴訟，希望先解決爭議，再談後續開發，但廠商未停下腳步，國家也不願意面對程序瑕疵，令人痛心，《原住民族基本法》保障的諮商同意參與權根本形同具文。

部落青年會長林俞璋則表示，部落只能在縣府及廠商的契約內容談利益分享，完全被限制在框架之中，無法參與土地規畫，有問題的諮商同意程序已撕裂部落，希望法院考量對部落文化土地存續的影響，裁定停止執行開發案，以免在充滿爭議的情況下動工，造成難以修復的裂痕。

法扶律師謝孟羽強調，諮商同意程序充斥許多重大瑕疵，牴觸《原基法》「自由事前知情同意(FPIC)原則」，是否遵照部落傳統的議決方式、部落範圍認定、部落成員資格認定等等都有爭議，主管機關過去幾年公告開發案也有不同版本，究竟以何者為凖？

此外，投票權人從最初434人，投票前3個月增加到541人，投票當天又變成557人，對比投票結果差距僅14票，投票人數莫名增加足以影響結果；現行家戶代表投票機制，是否牴觸《原基法》尊重部落傳統議決制度精神？是否違反票票等值原則？能否違反家戶意願委託給其他人？都是現行法底下存在的嚴重缺失，必須在法院中逐一釐清。

(中時 )