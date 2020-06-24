美商務部23日表示，為了回應美國聯合鋼鐵工會的申訴，當局已對台灣、韓國、越南和泰國輸美輪胎展開調查，以查明這些輪胎是否以低於公平價值的價格出售。

據路透社報導，商務部這項調查是回應美國聯合鋼鐵工會（USW）今年5月代表美國輪胎廠勞工提出的申訴。美國聯合鋼鐵工會國際理事長康威（Tom Conway）說，即使客車輕卡車輪胎需求攀升，國內製造商仍得極力避免市占率下滑、獲利衰退和就業流失。

美國2019年從這4國進口輪胎金額近40億美元，其中泰國約20億美元、韓國近12億美元。美國聯合鋼鐵工會表示，自2017年以來，美國從這4國進口輪胎的數量增加近20%，來到8530萬個。商務部表示，韓國被控傾銷幅度介於43%至195%；台灣21%到116%；泰國106%至217.5%；越南5%至22%。

美國聯合鋼鐵工會也表示，工會2015年贏得陸輸美汽車輪胎的判決，從那時候開始，大陸輸美輪胎大幅減少，美國本土業者得以投資新產能。

(中時電子報)